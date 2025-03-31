Китай прокомментировал угрозу Трампа против российской нефти

В Китае заявили о готовности покупать российскую нефть даже после санкций Трампа

Импорт нефти из России в Китай продолжится даже в том случае, если президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу в отношении поставок российской нефти на мировой рынок. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа о недовольстве поведением Москвы и готовности ввести вторичные пошлины на всю нефть из России, а также запретить компаниям, занимающимся ее импортом, вести бизнес в США.

«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов», — подчеркнул дипломат. Он также добавил, что Пекин считает переговоры единственным способом остановки боевых действий на Украине с последующим урегулированием конфликта.

Трамп предупредил о возможности ударить по российской нефти после того, как президент России Владимир Путин предложил временное управление на Украине под эгидой ООН. По словам главы Белого дома, он начал подозревать, что Москва планирует затянуть процесс перемирия и заключения мирного договора.

После 2022 года Китай стал одним из главных покупателей российской нефти, а главным фактором, позволяющим импортировать сырье в обход санкций стали так называемые «самовары» — независимые небольшие предприятия, которые могут игнорировать потолок цен и другие ограничения, потому что их бизнес замкнут внутри КНР.