Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 31 марта 2025Экономика

Китай прокомментировал угрозу Трампа против российской нефти

В Китае заявили о готовности покупать российскую нефть даже после санкций Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Импорт нефти из России в Китай продолжится даже в том случае, если президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу в отношении поставок российской нефти на мировой рынок. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова Трампа о недовольстве поведением Москвы и готовности ввести вторичные пошлины на всю нефть из России, а также запретить компаниям, занимающимся ее импортом, вести бизнес в США.

«Китайско-российское сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов», — подчеркнул дипломат. Он также добавил, что Пекин считает переговоры единственным способом остановки боевых действий на Украине с последующим урегулированием конфликта.

Трамп предупредил о возможности ударить по российской нефти после того, как президент России Владимир Путин предложил временное управление на Украине под эгидой ООН. По словам главы Белого дома, он начал подозревать, что Москва планирует затянуть процесс перемирия и заключения мирного договора.

После 2022 года Китай стал одним из главных покупателей российской нефти, а главным фактором, позволяющим импортировать сырье в обход санкций стали так называемые «самовары» — независимые небольшие предприятия, которые могут игнорировать потолок цен и другие ограничения, потому что их бизнес замкнут внутри КНР.

    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Главреда издания «Важные истории» Анина заочно осудили в России

    В Кремле ответили на вопрос о соглашениях с США по редкоземельным металлам

    Губерниев поговоркой ответил на обвинения в оскорблении патриотов России

    Российского тиктокера Дворецкого заподозрили в обмане пенсионерки на 19 миллионов рублей

    Одна страна НАТО нарастила военную подготовку из-за политики Трампа

    Опубликованы кадры с «дороги смерти» в Курской области

    Буйнов назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Российский «Варяг» провел стрельбы в Японском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше