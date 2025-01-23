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11:55, 23 января 2025Экономика

Зависящие от российской нефти НПЗ в Китае приготовились к закрытию

Bloomberg: Покупавшие российскую нефть НПЗ в Китае начали думать о закрытии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: РИА Новости

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Азии начали сокращать объемы производства, а некоторые даже готовятся к закрытию. Поводом для пессимизма стал последний пакет санкций США в отношении российской нефти, который существенно повлиял на ее поставки на мировой рынок. Об этом пишет Bloomberg.

Сильнее всего пострадали небольшие независимые предприятия в Китае, так называемые «самовары», которые зависели от дешевых ресурсов из России и не боялись санкций при их покупке. Как правило, у таких НПЗ неэффективное производство, и выдерживать конкуренцию с лидерами рынка они могут только благодаря скидкам на нефть.

Эксперты отмечают, что такие заводы уже сократили переработку на 10-20 процентов, и в феврале ситуация, скорее всего, ухудшится. Нефть из ОАЭ и Омана, которой можно заменить российскую, стоит дороже любимого «самоварами» дальневосточного сорта ESPO, при этом взлетевшие ставки фрахта на танкеры только усугубляют ситуацию.

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Трейдеры утверждают, что некоторые азиатские заводы начали работать в убыток и даже прекратили закупки на спотовом рынке, чтобы не прогореть. Так, в Сингапуре (эталонный показатель для Азии) доходность нефтепереработки упала с 3,75 доллара с барреля в начале месяца до минус 0,65 доллара на этой неделе.

Ранее сообщалось, что после того, как несколько танкеров, участвовавших в поставках российской нефти с Дальнего Востока, не смогли зайти в порты назначения из-за санкций, к перевозкам подключились суда, ранее не работавшие на этом направлении. Вместе с тем совокупный недельный объем морского экспорта резко снизился. При нынешних тенденциях вскоре поставки морем снизятся до минимума за 16 месяцев.

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