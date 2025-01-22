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14:32, 22 января 2025Экономика

Россия начала спасать поставки премиальной нефти

Bloomberg: Россия перебрасывает танкеры с западных портов на Дальний Восток
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Отдельные нефтяные танкеры, с помощью которых Россия экспортировала нефть из своих западных портов, теперь работают с Дальним Востоком, после того как поставки оттуда оказались под угрозой из-за санкций США, введенных уходящей администрацией Джо Байдена. Об этом со ссылкой на сервисы по отслеживанию судов пишет Bloomberg.

Как минимум два судна, зарегистрированных в Гонконге, уже начали работать на этом направлении, которое является ключевым для поставок сырья в Китай. По оценкам агентства, в первую очередь дело в деньгах. Поставки с Дальнего Востока выгоднее, а из-за проблем с попавшими под санкции танкерами стоимость фрахта возросла в три раза.

Так, судно Jinjiang Experience вошло в порт Козьмино в первый раз. С партией 770 тысяч баррелей оно должно достигнуть китайского порта на этой неделе. До этого танкер доставлял сырье с западных терминалов России, но теперь помогает спасать восточный экспорт.

Такакя же ситуация наблюдается с судном Maini. Кроме того, в порт Козьмино после разворота в Индийском океане направляется танкер Bhilva, ранее не замеченный в доставке российской нефти. Информации о настоящих владельцах этих судов нет.

Ранее сообщалось, что морской экспорт российской нефти в неделю, завершившуюся 19 января, упал до 2,75 миллиона баррелей в сутки, а более показательный средний объем поставок за последние четыре недели держится в районе 2,94 миллиона баррелей. При нынешних тенденциях вскоре поставки морем снизятся до минимума за 16 месяцев.

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