Экспорт российской нефти резко снизился

Bloomberg: Морские поставки российской нефти упали до минимума с ноября

Морской экспорт российской нефти за неделю, завершившуюся 19 января, опустился до самого низкого с ноября уровня — 2,75 миллиона баррелей в сутки, при этом более показательный средний объем поставок за последние четыре недели держится в районе 2,94 миллиона баррелей. Об этом пишет Bloomberg.

При существующей тенденции вскоре отгрузка может снизиться до минимума за 16 месяцев, и эффективность последних санкций администрации бывшего президента США Джо Байдена говорит о том, что нарастить экспорт в ближайшее время не получится.

С 10 января, когда Белый дом ввел самый жесткий пакет ограничительных мер против российской нефтяной отрасли, десятки танкеров остановились в море и не могут доставить партии нефти в пункт назначения. Этот простой не позволит им забрать новые партии после возвращения из рейса, что приведет к сокращению экспорта.

Снижение объемов поставок из черноморских, арктических и тихоокеанских портов страны частично компенсировано ростом отгрузки из балтийского порта Приморск. Тем не менее поставки из другого балтийского порта Усть-Луга остаются на низком уровне после необъяснимого спада в конце декабря.

Ранее сообщалось, что Индия и Китай начали искать способы замещения российской нефти на фоне санкций. В частности, крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие компании уже объявили тендеры на поставку сырья с Ближнего Востока и из Африки.

