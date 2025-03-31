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08:36, 31 марта 2025Мир

Иран подготовился запускать ракеты

Tehran Times: Иран готов к запуску ракет в случае эскалации со стороны США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Ракеты по всему Ирану готовы к запуску в случае эскалации со стороны США. Об этом сообщает Tehran Times со ссылкой на источники газеты.

«Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные наносить удары по позициям, связанным с США, на фоне постоянных угроз военных действий со стороны [американского] президента Дональда Трампа», — говорится в материале.

Как отмечает издание, значительное количество готовых к запуску ракет размещено в подземных сооружениях, способных выдерживать авиаудары.

Ранее стало известно, что Иран готов нанести удар по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в Индийском океане. Уточняется, что Тегеран пойдет на этот шаг в случае атаки со стороны Вашингтона.

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