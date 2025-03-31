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00:54, 31 марта 2025Мир

В Иране пригрозили ударом в случае атаки со стороны США

The Telegraph: Иран готов нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MohammadAli Dahaghin / Unsplash

Иран готов нанести удар по совместной военно-морской базе Соединенных Штатов Америки и Великобритании Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны Вашингтона. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного иранского военного.

Собеседник газеты уточнил, что при таком сценарии Тегеран не станет учитывать, кто находится на военных базах, если они будут использоваться американской стороной.

«Будет неважно, являетесь ли вы американским, британским или турецким солдатом — вы станете целью, если ваша база используется американцами», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

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