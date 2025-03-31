Марин Ле Пен назвала вынесенный ей судом приговор политическим решением

Глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала вынесенный ей приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Она назвала решение суда политическим.

Ранее парижский суд вынес вердикт по делу Ле Пен. Ее и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» признали виновными по делу о присвоении средств, которые предназначались для найма ассистентов в Европейский парламент. Ле Пен не сможет избираться на государственные должности пять лет.