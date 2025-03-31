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21:19, 31 марта 2025Мир

Марин Ле Пен прокомментировала вынесенный ей приговор

Марин Ле Пен назвала вынесенный ей судом приговор политическим решением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Глава парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала вынесенный ей приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Она назвала решение суда политическим.

Ранее парижский суд вынес вердикт по делу Ле Пен. Ее и восемь депутатов от правой партии «Национальное объединение» признали виновными по делу о присвоении средств, которые предназначались для найма ассистентов в Европейский парламент. Ле Пен не сможет избираться на государственные должности пять лет.

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