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06:31, 31 марта 2025МирЭксклюзив

В Австрии заявили о становлении Евросоюза военным субъектом

Евродепутат Штегер раскритиковала милитаризацию Евросоюза для конфликта с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Петра Штегер

Петра Штегер. Фото: Martin Juen / imago-images.de / Globallookpress.com

Член Европейского парламента (ЕП) от Австрии Петра Штегер раскритиковала планы Еврокомиссии (ЕК) по милитаризации Евросоюза (ЕС), заявив, что объединение превращается «из бывшего миротворца в военного игрока». Об этом говорится в ее обращении к ЕК, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«4 марта 2025 года председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен объявила о своем плане ReArm Europe. Цель — мобилизовать до 800 миллиардов евро. (...) Тем самым Комиссия не только впечатляющими темпами продвигает "долговой союз" и эрозию национального суверенитета, но и превращает ЕС из бывшего миротворца в военного игрока», — утверждает она.

Цейтнот разрушающего мир милитаризма, царящий в Брюсселе, таким образом, приближается к тревожной кульминации, в то время как остальной мир — во главе с США при президенте [Дональде] Трампе — сосредоточен на скором мирном урегулировании

Петра Штегеревродепутат от Австрии

В связи с этим депутат задает Еврокомиссии следующие вопрос о том, каким образом ЕС «оправдывает постепенное уничтожение национального суверенитета и взаимное долгообразование в военных целях».

«Преследует ли Комиссия цель создания ориентированной на войну экономики и установления централизованного командования над национальными армиями? Разве не безответственно со стороны Комиссии готовиться к военной эскалации с Россией, в то время как США стремятся к скорейшему мирному соглашению с этой самой страной?» — говорится в письме Штегер.

Ранее Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной. «Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров] Россией, Украиной», — сказал он. До этого американский лидер заявлял о желании России и Украины достичь мира.

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