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16:46, 31 марта 2025Из жизни

Мужчина добавил суперклей в напиток коллеги и попался

В США мужчина добавил суперклей в кока-колу коллеги
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: The Milwaukee County District Attorney's office

На ярмарке в штате Висконсин, США, мужчина решил навредить коллеге и стал добавлять в ее напитки суперклей. Об этом пишет People.

Пострадавшая женщина Джей Хи работала на ярмарке Wisconsin State Fair Park. В один момент она стала замечать, что у ее напитков странные запах и вкус. Кроме того, каждый раз, когда она пила что-то, она начинала плохо себя чувствовать. Женщине казалось, что в напитках были химические вещества.

В конце концов Джей Хи установила на своем рабочем месте камеру. Обычно она оставляла напитки именно там. На запись попал коллега женщины Джозеф Росс. На видео он надел латексные перчатки и держал в руках маленький тюбик с белой насадкой. После мужчина выдавил из тюбика подозрительное вещество и добавил его в кока-колу Джей Хи. Она рассказала об этом патрульным парка.

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Джозеф Росс признался полицейским, что добавлял в напитки коллеги суперклей. Его арестовали. Мужчину обвиняют в том, что он пытался отравить Джей Хи.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас уборщик с хламидиозом попал в тюрьму за то, что мочился в воду сотрудников больницы и заразил их герпесом. Мужчина во всем признался и пытался оправдать свое поведение тем, что у него «болезнь».

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