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05:01, 31 марта 2025Забота о себе

Мужчины и женщины обсудили ощущения от первого секса

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины рассказали об ощущениях, которые испытали, когда впервые занялись сексом. Своими главными открытиями на этот счет они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали, что очень нервничали и не получили удовольствия от первого секса.

Нам обоим было по 22. Мы оба были девственниками и оба очень переживали по этому поводу. Это прозвучит просто смешно, но нам, двум взрослым людям, потребовалось больше пяти минут, чтобы понять, как я должен был войти в нее. Мы чувствовали себя самыми глупыми девственниками на планете. А потом, конечно, я очень быстро кончил в нее

Ordinary_Ice_796пользователь Reddit

Для многих первый сексуальный опыт оказался не просто разочаровывающим, а по-настоящему травмирующим.

Я нервничал, и у меня были проблемы с эрекцией, а она была злобной стервой. Это отвратило меня от секса, пока я не встретил женщину, которая затем стала моей женой

jeagerdoodleпользователь Reddit

Мы занимались этим минут пять, и она сказала: «Я думаю, мы опаздываем в кино»

Effective-Length-755пользователь Reddit

Большинство женщин признались, что не ожидали, что лишиться девственности будет так больно.

Это было намного больнее, чем я ожидала, но мне это действительно понравилось

bashful_grape27пользовательница Reddit

Однако нашлись и те пользователи, которым их первый секс действительно понравился.

Лучшие 38 секунд в моей жизни

DrBlazikenпользователь Reddit
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