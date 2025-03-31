На Украине предложили отправлять в стройбаты мужчин старше 50 лет

В Запорожском ТЦК предложили отправлять мужчин старше 50 лет в стройбаты

Мужчины старше 50 лет могут отправляться в строительные войска, несмотря на ограничения при их мобилизации. Об этом заявил замначальника Запорожского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Андрей Якунин. Его слова передает «Страна.ua».

По словам представителя ТЦК, мужчин старше 50 лет или тех, кто был признан по состоянию здоровья пригодным только к службе в тыловых частях, могут отправить строить оборонительные сооружения или работать крановщиками, операторами, водителями.

«Напомним, что ранее была принята директива, по которой мужчин старше 50 лет могут призвать только по отдельным мобилизационным распоряжениям, и только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности», — отмечает издание.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что система мобилизации на Украине базируется на рабовладельческих принципах. Он назвал позорными методы отлова граждан работниками ТЦК.