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20:30, 31 марта 2025МирЭксклюзив

Названа замена Ле Пен на выборах 2027 года

Политолог Чихачев: Вероятной заменой Ле Пен станет Барделла
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Вероятной заменой лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен станет молодой представитель партии Жордан Барделла. Об этом заявил доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру».

Заменой для Марин Ле Пен может стать молодой представитель Национального объединения Жордан Барделла. Он активно проявил себя на парламентских выборах 2024 года и стал довольно известной фигурой

Алексей Чихачевкандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

При этом эксперт указал, что Барделла уступает Ле Пен по уровню популярности. Он также подчеркнул, что после судебного вердикта часть сторонников «Национального объединения» перейдет к другим политическим силам. По словам политолога, это упрощает ситуацию для президента Франции Эммануэля Макрона и его гипотетического преемника на президентских выборах 2027 года.

31 марта суд Парижа огласил решение по Ле Пен. Она была приговорена к штрафу и нескольким годам лишения свободы по делу о растрате средств из бюджета Европейского парламента. Таким образом, политик лишен возможности участвовать в президентских выборах 2027 года, хотя Ле Пен сейчас имеет самые высокие рейтинги, обходя других оппонентов.

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