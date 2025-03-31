Названа замена Ле Пен на выборах 2027 года

Вероятной заменой лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен станет молодой представитель партии Жордан Барделла. Об этом заявил доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Чихачев в беседе с «Лентой.ру».
Заменой для Марин Ле Пен может стать молодой представитель Национального объединения Жордан Барделла. Он активно проявил себя на парламентских выборах 2024 года и стал довольно известной фигурой
При этом эксперт указал, что Барделла уступает Ле Пен по уровню популярности. Он также подчеркнул, что после судебного вердикта часть сторонников «Национального объединения» перейдет к другим политическим силам. По словам политолога, это упрощает ситуацию для президента Франции Эммануэля Макрона и его гипотетического преемника на президентских выборах 2027 года.
31 марта суд Парижа огласил решение по Ле Пен. Она была приговорена к штрафу и нескольким годам лишения свободы по делу о растрате средств из бюджета Европейского парламента. Таким образом, политик лишен возможности участвовать в президентских выборах 2027 года, хотя Ле Пен сейчас имеет самые высокие рейтинги, обходя других оппонентов.