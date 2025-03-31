Названы особенности российского антидронового лазера

Лазерное оружие проекта «Посох» будет работать в невидимом глазу диапазоне

Антидроновое оружие на основе сфокусированного лазерного излучения, которое разрабатывают в рамках проекта «Посох», будет работать в невидимом глазу диапазоне. Особенности системы назвали в компании-разработчике, передает ТАСС.

Там отметили, что преимущества изделий по лазерному противодействию дронам заключается в простоте освоения и эксплуатации. «Не требуется производить наведение на цель "на упреждение", полностью отсутствует отдача, низкие требования к физической подготовке. Излучение бесшумно, работа осуществляется в невидимом глазу диапазоне», — рассказали в организации.

В компании подчеркнули, что лазерный луч достигает цели со скоростью света. Использование лазерного излучения повышает вероятность детонации боевой части дрона в воздухе. Это позволяет снизить ущерб от падения беспилотника.

Также в организации рассказали, что изделия проекта «Посох» оснащают источниками лазерного излучения, которое передается по оптоволокну к устройству фокусировки. Температура в точке воздействия меняется в зависимости от погоды, расстояния, материала цели и времени воздействия. Там добавили, что температура алюминия в точке контакта с пятном излучения диаметром три сантиметра составит от 700 до 900 градусов.

Ранее в марте прототип лазерного ружья, созданного в рамках проекта «Посох», показали в ходе Всероссийской конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем» в Санкт-Петербурге.