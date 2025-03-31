Раскрыты подробности операции по нейтрализации стрелка в Мурманске

Shot: стрелка в Мурманске нейтрализовали снайперы

Мужчину, открывшего стрельбу с крыши жилого дома в Мурманске, нейтрализовали снайперы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, спецназовцы не могли начать штурм крыши, поскольку преступник забаррикадировал входы колючей проволокой. В результате точного выстрела злоумышленник был ранен, его задержали.

Мотивы открывшего огонь из ружья по людям не раскрываются.

Других пострадавших в результате происшествия нет. Таким образом, Shot опроверг собственное сообщение о том, что несколько человек пострадали от действий стрелка.