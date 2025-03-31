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17:07, 31 марта 2025Силовые структуры

Разозлившийся на друга россиянин учинил над ним жестокую расправу и получил срок

В Москве мужчина сжег своего друга и получил 14 лет строгого режима
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве к 14 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над другом приговорен Дмитрий Зайцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным следствия, 4 мая 2024 года осужденный находился на лестничном марше 20-го этажа жилого дома на улице Самуила Маршака со своим другом. В ходе общения у них произошел конфликт. Осужденный разозлился и поджег зажигалкой одежду соперника. Полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью.

При вынесении приговора суд учел, что потерпевший испытывал особые физические страдания.

Ранее в Курганской области рабочего лесозаготовки задержали за сожженных заживо людей.

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