Разозлившийся на друга россиянин учинил над ним жестокую расправу и получил срок

В Москве к 14 годам колонии строгого режима за жестокую расправу над другом приговорен Дмитрий Зайцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.
По данным следствия, 4 мая 2024 года осужденный находился на лестничном марше 20-го этажа жилого дома на улице Самуила Маршака со своим другом. В ходе общения у них произошел конфликт. Осужденный разозлился и поджег зажигалкой одежду соперника. Полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью.
При вынесении приговора суд учел, что потерпевший испытывал особые физические страдания.
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