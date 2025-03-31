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13:46, 31 марта 2025Силовые структуры

Российский рабочий поссорился с коллегами и сжег их заживо

В Курганской области рабочего лесозаготовки задержали за сожженных заживо людей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

В Курганской области задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в жестокой расправе над коллегами. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщает региональное управление МВД.

По данным следствия, 30 марта у трудившихся на лесозаготовке рабочих произошел конфликт. Обвиняемый решил отомстить коллегам, облил горючей жидкостью жилой вагончик, в котором были его напарники, и устроил поджог. В результате двое находившихся внутри рабочих сгорели заживо, третьему удалось выбраться. Он получил сильные ожоги и был госпитализирован.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа с помощью служебной собаки обследовала территорию и установила причастность подозреваемого, который сознался в содеянном. Выяснилось, что ранее он уже был судим за различные преступления. Уголовнику грозит до двадцати лет колонии.

Ранее в Крыму россиянин сжег заживо сделавшего замечание соседа по участку.

Вот это да!
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