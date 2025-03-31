Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:49, 31 марта 2025Моя страна

Сергей Лазарев описал парк в российском городе фразой «я практически в Японии»

Сергей Лазарев сравнил парк в Краснодаре с Японией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «KrasnodarMedia | Новости Краснодарского края»

Российский певец Сергей Лазарев посетил парк Галицкого в Краснодаре и восхитился его красотой. На публикацию, появившуюся в его соцсетях, обратило внимание ИА KrasnodarMedia.

Артист давал концерты в Краснодаре 29 и 30 марта. Он рассказал, что однажды увидел парк на фото и захотел там побывать. «Практически в Японии я, но нет. Это Краснодар», — поделился впечатлениями Лазарев.

Ранее эксперты онлайн-сервиса для путешествий «Туту» заявили, что Краснодар, Махачкала и Ростов-на-Дону оказались в списке семи лучших городов для борьбы с осенней хандрой. Специалисты отметили, что осень — лучшее время для поездки в Краснодар, где погода остается теплой до ноября. Туристам посоветовали посетить парк «Краснодар», а также попробовать блюда местной кухни.

    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Известная актриса похвалила москвичей за непохожесть

    Задержанная глава Гагаузии попросила о помощи Трампа

    Кремль прокомментировал слова Трампа о разговоре с Путиным

    Главреда издания «Важные истории» Анина заочно осудили в России

    В Кремле ответили на вопрос о соглашениях с США по редкоземельным металлам

    Губерниев поговоркой ответил на обвинения в оскорблении патриотов России

    Российского тиктокера Дворецкого заподозрили в обмане пенсионерки на 19 миллионов рублей

    Одна страна НАТО нарастила военную подготовку из-за политики Трампа

    Опубликованы кадры с «дороги смерти» в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше