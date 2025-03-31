Сергей Лазарев описал парк в российском городе фразой «я практически в Японии»

Сергей Лазарев сравнил парк в Краснодаре с Японией

Российский певец Сергей Лазарев посетил парк Галицкого в Краснодаре и восхитился его красотой. На публикацию, появившуюся в его соцсетях, обратило внимание ИА KrasnodarMedia.

Артист давал концерты в Краснодаре 29 и 30 марта. Он рассказал, что однажды увидел парк на фото и захотел там побывать. «Практически в Японии я, но нет. Это Краснодар», — поделился впечатлениями Лазарев.

Ранее эксперты онлайн-сервиса для путешествий «Туту» заявили, что Краснодар, Махачкала и Ростов-на-Дону оказались в списке семи лучших городов для борьбы с осенней хандрой. Специалисты отметили, что осень — лучшее время для поездки в Краснодар, где погода остается теплой до ноября. Туристам посоветовали посетить парк «Краснодар», а также попробовать блюда местной кухни.

