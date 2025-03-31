Стало известно о планах мурманского стрелка устроить пожар

Mash: Стрелявший в Мурманске планировать устроить пожар на крыше многоэтажки

Мужчина, открывший стрельбу в Мурманске, планировал устроить пожар на крыше многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, стрелок, забаррикадировавшись, облил крышу бензином. Отмечается, что перед тем, как его задержали, он успел обстрелять по меньшей мере два магазина.

Согласно информации Mash, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее была установлена личность стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов