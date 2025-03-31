Появились новые подробности стрельбы в Мурманске

СК: Стрелок в Мурманске открыл огонь по экипажу ППС

Стрелок в Мурманске открыл огонь по экипажу ППС. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате стрельбы никто не пострадал.

«На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что личность стрелка и мотивы его действий устанавливаются.

До этого стало известно, что мужчину, открывшего огонь с крыши многоэтажного дома в Мурманске, нейтрализовали снайперы. В ходе операции он получил тяжелое ранение.