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00:58, 31 марта 2025Силовые структуры

Появились новые подробности стрельбы в Мурманске

СК: Стрелок в Мурманске открыл огонь по экипажу ППС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Стрелок в Мурманске открыл огонь по экипажу ППС. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В результате стрельбы никто не пострадал.

«На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что личность стрелка и мотивы его действий устанавливаются.

До этого стало известно, что мужчину, открывшего огонь с крыши многоэтажного дома в Мурманске, нейтрализовали снайперы. В ходе операции он получил тяжелое ранение.

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