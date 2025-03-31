В МВД прокомментировали стрельбу в Мурманске

МВД: Мотив и личность стрелка в Мурманске устанавливаются

Правоохранители устанавливают мотив и личность мужчины, стрелявшего с крыши здания в Мурманске. Об этом сообщает МВД Медиа в Telegram.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «Полицейскими организовано оцепление проезжей части и территории вблизи жилых домов», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция нейтрализовала стрелка. Видео операции опубликовано в сети.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Мужчина обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.