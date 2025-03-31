Стало известно о сдаче ВСУ позиций в курском селе

РИА Новости: ВСУ пытаются удерживать позиции в селе Гуево Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удерживать позиции в селе Гуево Курской области, но будут вынуждены сдать населенный пункт. Об этом РИА Новости рассказал источник в группировке войск «Север».

По его словам, оставшиеся в селе группировки ВСУ постепенно оттесняются оттуда. При этом украинское командование понимает, что сдача села неизбежна.

«Там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование [ВСУ] уже понимает, что Гуево они сдадут, и специально тянет время, пытаясь безуспешно сдержать войска группировки "Север"», — рассказал источник.

Прежде стало известно о бегстве элитного полка ВСУ «Рейнджеры» из Гуево. Отмечается, что полк давно сбежал оттуда.