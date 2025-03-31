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22:00, 31 марта 2025Мир

Трамп выразил недовольство заявлениями России и Украины

Белый дом: Трамп недоволен заявлениями обеих сторон украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство относительно заявлений обеих сторон украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам Ливитт, американский лидер упорно работает над тем, чтобы достичь сделки о мире между Россией и Украиной. «И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта. Он говорил о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы конфликт завершился», — сказала она. Ливитт добавила, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействие с Украиной и Россией.

Ранее Трамп заявил, что за прошедшие выходные в вопросе урегулирования на Украине был достигнут большой прогресс. Он уточнил, что конфликты есть везде и всегда, однако в вопросе противостояния на Украине «шаг за шагом» происходит движение к миру.

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