Украина и США провели переговоры по ресурсной сделке

Украина и США провели переговоры о драфте соглашения по ресурсам

Украина и США провели переговоры о драфте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на анонимные источники в офисе президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, обсуждения состоялись в пятницу, 28 марта. Собеседник издания отметил, что работа между командами Киева и Вашингтона продолжается с участием юристов.

«Украина готова продолжать работать над ним (соглашением с США — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал источник.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл последствия отказа Зеленского от ресурсной сделки. По его словам, нежелание украинского лидера заключать соглашение с США навлечет на него огромные проблемы.