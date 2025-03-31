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15:01, 31 марта 2025Бывший СССР

Украина и США провели переговоры по ресурсной сделке

Украина и США провели переговоры о драфте соглашения по ресурсам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина и США провели переговоры о драфте соглашения по ресурсам, предложенном американской стороной. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на анонимные источники в офисе президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, обсуждения состоялись в пятницу, 28 марта. Собеседник издания отметил, что работа между командами Киева и Вашингтона продолжается с участием юристов.

«Украина готова продолжать работать над ним (соглашением с США — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал источник.

Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл последствия отказа Зеленского от ресурсной сделки. По его словам, нежелание украинского лидера заключать соглашение с США навлечет на него огромные проблемы.

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