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22:57, 31 марта 2025Мир

В Белом доме прокомментировали слова Трампа о третьем сроке

Левитт: Третий срок пока не является для Трампа предметом раздумий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп говорил о своем третьем сроке «с улыбкой», этот вопрос пока не является предметом раздумий. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит РИА Новости.

«Вы, ребята, продолжаете спрашивать о третьем сроке, и когда он честно и открыто отвечает с улыбкой, все начинают сходить с ума из-за его ответов. Президент говорил об этом накануне на борту самолета. Он сказал, что это не то, о чем он думает. Ему предстоят четыре года и много работы», — прокомментировала Левитт.

Ранее бывший советник Белого дома при президенте США Ричарде Никсоне Джон Дин заявил, что Трамп может обойти 22-ю поправку конституции страны, запрещающую избираться на пост главы Белого дома более двух раз, если на следующих выборах станет вице-президентом.

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