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19:02, 31 марта 2025Бывший СССР

В Белоруссии задержали американца-нелегала

БелТА: В Белоруссии задержали американца-нелегала
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На белорусской железнодорожной станции Молодечно задержали гражданина США. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь.

«Для дальнейших разбирательств нарушитель передан органам пограничной службы», — сообщили в ГТК.

Мужчина направлялся из Литвы в поезде сообщением Кена — Молодечно, когда был задержан в пустом вагоне минскими таможенниками.

Ранее из тюрьмы в Белоруссии была освобождена американская гражданка Анастасия Нюхфер. Она была задержана в период президентства Джо Байдена.

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