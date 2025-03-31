В МИД оценили возможность возвращения европейских брендов

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что европейский бизнес рассчитывает, что Москва быстро все забудет и простит. Его слова приводит ТАСС.
Дипломат оценил возможность возвращения европейских брендов и подчеркнул, что они рассчитывают на быстрое прощение России. Однако Москва будет принимать решения в каждой ситуации отдельно.
«Отсюда уверен, наши соответствующие решения будут приниматься в каждом конкретном случае индивидуально и с учетом интересов российских производителей, продукция которых смогла заменить западные аналоги», — отметил он.