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14:09, 31 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского признали противоречие сделки по недрам конституции

Советник главы ОП Украины Лещенко: Сделка по недрам противоречит конституции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Условия сделки с США об использовании месторождений полезных ископаемых противоречат конституции Украины, в частности, закрепленному пункту о вступлении в Европейский союз. С таким признанием выступил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко в эфире телеканала «Рада» на YouTube.

«Соглашение может казаться нам неприемлемым. (...) Но то, что противоречит конституции, противоречит евроинтеграции, все это потом может быть обращено в нормальный проект для Украины», — подчеркнул представитель ОП. По его словам, в настоящий момент над текстом договора работают кабинет министров Украины и министерство юстиции страны.

Лещенко признал несоответствие части условий детального соглашения по недрам украинской конституции и указал, что переговоры по ископаемым являются частью переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По мнению советника офиса Зеленского, в Киеве должны понимать долгосрочный характер предложения администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее украинский политолог Кость Бондаренко сравнил соглашение Украины по недрам с крепостным правом. Он подчеркнул, что сделка отменяет не только Декларацию Украины о суверенитете, но и гражданские свободы.

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