В России призвали ввести пожизненное заключение за связанное с бойцами СВО преступление

Член СПЧ Малькевич призвал ужесточить наказание за осквернение могил бойцов СВО

За осквернение могил участников специальной военной операции (СВО), а также военных журналистов и волонтеров, не вернувшихся из зоны боевых действий, необходимо ввести наказание в виде пожизненного лишения свободы. С таким призывом выступил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), журналист Александр Малькевич в беседе с ТАСС.

Ранее в Крыму осквернили могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, а также захоронения троих участников СВО.

По мнению Малькевича, совершение подобных преступлений должно приводить к пожизненному лишению свободы. «Равно как и, я много раз об этом говорил, должно быть ужесточение наказания в принципе за неуважительное отношение и к участникам СВО, и в целом к специальной военной операции», — сказал он.

Член СПЧ подчеркнул, что действия вандалов в Крыму показали проблему деструктивной деятельности проукраинских граждан в приграничных регионах России. Как считает Малькевич, по всей стране есть люди, действующие по указаниям Службы безопасности Украины. «Мы много раз говорили, как их бесят наши журналисты, наши герои павшие. Поэтому да, такая кампания будет вестись, будет вестись целенаправленно», — заявил общественник.

31 марта также стало известно об осквернении могил участников СВО в селе Ростовановское Ставропольского края. Об этом сообщил глава Курского муниципального округа Павел Бабичев. По его данным, подозреваемых уже задержали. Обстоятельства произошедшего выясняются.