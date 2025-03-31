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11:21, 31 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе накрыли похищавшую одиноких девушек группировку

Под Красноярском ОПГ 7 лет похищала девушек и заставляла заниматься проституцией
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярском крае преступная группа семь лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в 2018 году была создана группировка, в которую входило около пяти человек. Спустя два года участников стало уже 40, среди них руководитель , бухгалтер, «кадровик», «офис-менеджеры», несколько охранников, похитители и надзиратели. Отмечается, что бухгалтер вела учет заработанных денег, а охранники привозили похищенных девушек на заказы — в квартиры, массажные салоны и загородные дома.

Похитители выслеживали одиноких девушек или девушек из неблагополучных семей и заставляли их заниматься проституцией. За отказ оказывать интимные услуги, побеги, употребление алкоголя и наркотиков девушек избивали и унижали.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений и участии в нем.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 48-летнюю уроженку Ростова-на-Дону за администрирование сети борделей с проститутками.

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