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01:58, 31 марта 2025Силовые структуры

В СК рассказали о найденном на месте стрельбы в Мурманске оружии

На месте стрельбы в Мурманске обнаружены две единицы огнестрельного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии / Telegram

Открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске мужчина повредил автомобиль патрульно-постовой службы, на месте преступления обнаружено две единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает СУ СК России по Мурманской области в Telegram-канале.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в публикации. Стрелявший обезврежен, пострадавших нет.

Как уточняет РИА Новости, на месте преступления также было обнаружено большое число отстрелянных гильз.

О стрельбе в Мурманске стало известно вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.

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