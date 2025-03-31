В Совфеде объяснили слова генсека НАТО о членстве Украины в альянсе

Пушков: Говоря о членстве Украины в НАТО, Рютте хочет угодить и США, и Европе

Говоря о членстве Украины в НАТО, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте «крутит-вертит» этой темой, пытаясь угодить и президенту США Дональду Трампу, и европейским лидерам. Об этом заявил сенатор Совфеда России Алексей Пушков в Telegram.

Ранее Рютте заявил, что Украина не вступит в НАТО в контексте мирных переговоров. При этом он подчеркнул, что в будущем ситуация вокруг членства Киева в альянсе может измениться.

Пушков подчеркнул, что слова генсека расходятся с позицией Трампа. «Рютте как генсек альянса хочет сохранить эту тему на плаву. Он, судя по всему, намекает также, что Трамп не вечно будет у власти и в будущем ситуация с приемом Украины якобы может измениться», — объяснил сенатор.

При этом он добавил, что смысл мирного урегулирования состоит в том, чтобы Украина отказалась от членства в альянсе и закрепила свой нейтральный статус на законодательном уровне.

31 марта Трамп вновь заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. По его словам, президент республики Владимир Зеленский также понимает невозможность вступления в альянс. Аналогичное заявление американский лидер сделал в феврале.