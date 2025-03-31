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11:42, 31 марта 2025Мир

В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

WSJ: Агрессивно настроенные к РФ советники Трампа набирают влияние в Белом доме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Заявления президента США Дональда Трампа о злости на российского коллегу Владимира Путина связаны с тем, что в Белом доме набирают влияние агрессивно настроенные по отношению к России советники американского лидера. Об этом заявили эксперты изданию The Wall Street Journal (WSJ). По их мнению, раздражение Трампа Кремлем растет, на что указывает одна из недавних публикаций президента США.

Эксперты заявили о выпаде Трампа в адрес Кремля

Опрошенные изданием эксперты считают, что советники Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, набирают влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине.

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Pool / Reuters

Так, президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард обратил внимание на один из недавних постов Трампа с упоминанием «российской агрессии». По его словам, раздражение президента США растет. «Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля», — отметил он.

Бывший сотрудник Госдепартамента Эдвард Фишман считает, что если Трамп всерьез намерен оказать давление на Россию, то ему нужно заняться вопросом санкций в отношении российской нефти: такая мера окажет давление на Москву, но при этом может привести к росту цен для американцев.

Трамп грозил принять меры в случае отказа Москвы от переговоров

Накануне президент США пригрозил ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине. По его словам, могут быть введены тарифы от 25 до 50 процентов на российскую нефть и на другие товары, которые продаются в США. При этом Трамп отмечал, что у него очень хорошие отношения с Путиным, и злость быстро проходит.

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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя заявление Трампа, подчеркивал, что угроза ввести пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине, вероятно, связана с той критикой, которой подвергся американский лидер за общение с Москвой.

Сенатор также напомнил, что, несмотря на почти 30 тысяч антироссийских санкций со стороны Запада, российская экономика опережает средние мировые темпы роста.

Вот это да!
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