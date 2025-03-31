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10:52, 31 марта 2025Мир

В ЕС начали готовить месть Трампу

El País: ЕС начал готовить ответ Трампу на возможные пошлины США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) начал разрабатывать ответные меры на случай, если США 2 апреля введут новые тарифы в отношении европейской продукции, при этом у Брюсселя нет «красных линий». Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники.

«В европейском каталоге нет красных линий в возмездии», — передает издание слова высокопоставленного источника в ЕС.

По данным авторов материала, Европейская комиссия (ЕК) рассматривает в качестве ответа закрытие европейского рынка для определенных товаров или услуг из США и запрет на участие в тендерах на государственные контракты или в проектах, которые финансируются Евросоюзом. Как отмечает газета, если президент США Дональд Трамп реализует новую меру, то «торговая война обострится до невообразимых последствий».

Ранее Трамп заявил, что 2 апреля собирается представить новый масштабный тарифный план под названием «День освобождения», который будет охватывать все страны. Глава Белого дома рассматривает такой шаг как способ защиты внутренней экономики от «недобросовестной глобальной конкуренции и как козырную карту для получения более выгодных условий для США».

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