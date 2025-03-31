Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 31 марта 2025Россия

ВСУ забросили новые резервы на границу с Белгородской областью

ВСУ забросили новые резервы в районе Демидовки Белгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) забросили новые резервы в районе Демидовки Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В Демидовке продолжается зачистка населенного пункта. Сложность зачистки заключается в том, что противник активно применяет средства огневого поражения в виде ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что четыре группы ВСУ заброшены на опорные пункты на южной и юго-восточной окраинах населенного пункта. Между тем противник также осуществил ротацию на позициях в районе Петрушевки и спланировал эвакуацию раненых и доставку медикаментов. Обстановку в Краснояружском районе авторы канала оценили как напряженную и сообщили, что бои идут и в Поповке, где ВСУ пытаются ввести новые силы и обороняться.

Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ своими действиями в Курской и Белгородской областях хотят распылить ресурсы российских военных. Противник хочет, чтобы Россия как можно больше отвлекалась на его попытки завладеть участками российской территории, добавил он.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили слова Трампа о злости на Путина. В Белом доме набирают влияние агрессивные советники президента

    ЦБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме

    В Литве назвали причину пропажи бронемашины США

    Стрелка из Мурманска связали с Украиной

    Россиян научили правильно мыть пластиковые окна

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Парижский суд вынес вердикт по делу Ле Пен

    В России призвали ввести пожизненное заключение за связанное с бойцами СВО преступление

    Быков прекратил ведение бизнеса в России

    В российской школе 13 детям понадобилась помощь медиков после происшествия с баллончиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше