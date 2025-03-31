ВСУ забросили новые резервы на границу с Белгородской областью

ВСУ забросили новые резервы в районе Демидовки Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) забросили новые резервы в районе Демидовки Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В Демидовке продолжается зачистка населенного пункта. Сложность зачистки заключается в том, что противник активно применяет средства огневого поражения в виде ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что четыре группы ВСУ заброшены на опорные пункты на южной и юго-восточной окраинах населенного пункта. Между тем противник также осуществил ротацию на позициях в районе Петрушевки и спланировал эвакуацию раненых и доставку медикаментов. Обстановку в Краснояружском районе авторы канала оценили как напряженную и сообщили, что бои идут и в Поповке, где ВСУ пытаются ввести новые силы и обороняться.

Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ своими действиями в Курской и Белгородской областях хотят распылить ресурсы российских военных. Противник хочет, чтобы Россия как можно больше отвлекалась на его попытки завладеть участками российской территории, добавил он.