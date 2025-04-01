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08:42, 1 апреля 2025Экономика

США не допустили поставку в Россию авиазапчастей на 500 миллионов долларов

Глава Минпромторга Алиханов сообщил об удержании в США авиазапчастей на $500 млн
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В США остается большое количество заказанных и оплаченных Россией авиационных компонентов, необходимых для обслуживания бортов гражданской авиации, но удерживаемых из-за санкций. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, совокупная стоимость запчастей составляет около 500 миллионов долларов, и российские авиакомпании заинтересованы в том, чтобы получить их. Кроме того, Москва хотела бы признания ремонта самолетов Airbus и Boeing, проведенного собственными силами после 2022 года.

Алиханов объяснил, что если отношения России и США улучшатся, то в рамках переговоров компании, имеющие лицензию на обслуживание, могли бы сертифицировать работы. Какие именно ремонты проводились и какие детали «зависли», министр не уточнил.

Как отметил основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков, отдельные детали и системы отремонтировать самостоятельно в России не смогут. В том числе речь идет о компонентах авионики, таких как система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Ее выпускает и обслуживает американская Honeywell.

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Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предположил, что в список оборудования могут входить и высокоточные станки, которые используются на авиапроизводстве. В свою очередь, доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк напомнил, что замена и полноценный ремонт двигателей на иностранного производства невозможны, поэтому часть флота российских авиакомпаний приземлена.

На фоне западных санкций Россия с 2022 года работает над программой по замещению иностранных лайнеров и самолетов малой авиации на собственные. Предполагается, что на смену Boeing и Airbus должны прийти SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100), МС-21, Ту-214 и Ил-96-300. В мае прошлого года сроки производства всех моделей сдвинули «вправо».

Ни один из новых самолетов не совершил первого полета в комплектации, которую предназначена для поставок в авиакомпании, а выпуск Ту-214 — модернизированной версии еще советского самолета — отстает от графика. По данным СМИ, в попытке импортозамещения и масштабирования производства производитель столкнулся с нехваткой инженеров.

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