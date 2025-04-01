Военный эксперт заявил о предстоящих боях ВС России за Краматорск и Славянск

Военный эксперт Дандыкин: ВС России впереди ждут бои за Краматорск и Славянск

Вооруженным силам (ВС) России еще предстоят бои за Краматорск и Славянск, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет News.ru.

По его словам, весна и лето в зоне спецоперации обещают быть «горячими». По мнению специалиста, российские военные планируют отбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупнейшую промышленную зону Донецкой народной республики (ДНР), включающую такие города, как Краматорск, Славянск и Константиновка.

Он уверен, что ключевые бои развернутся на донецком направлении, особенно в районе Сватово — Кременная.

Ранее Дандыкин заявил, что взятие Днепропетровской области осложнит логистику ВСУ.