Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:50, 1 апреля 2025Россия

Военный эксперт заявил о предстоящих боях ВС России за Краматорск и Славянск

Военный эксперт Дандыкин: ВС России впереди ждут бои за Краматорск и Славянск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженным силам (ВС) России еще предстоят бои за Краматорск и Славянск, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, пишет News.ru.

По его словам, весна и лето в зоне спецоперации обещают быть «горячими». По мнению специалиста, российские военные планируют отбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) крупнейшую промышленную зону Донецкой народной республики (ДНР), включающую такие города, как Краматорск, Славянск и Константиновка.

Он уверен, что ключевые бои развернутся на донецком направлении, особенно в районе Сватово — Кременная.

Ранее Дандыкин заявил, что взятие Днепропетровской области осложнит логистику ВСУ.

    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО появился штурмовой отряд из бывших вагнеровцев. Что о нем известно?

    Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» в апреле

    Пожар после падения обломков беспилотника в Таганроге сняли на видео

    Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

    В США допустили невозможность добиться урегулирования на Украине в ближайшие месяцы

    Стало известно о последствиях атаки БПЛА в Таганроге

    Российский десантник сбил дрон ВСУ автоматом

    На Украине сотрудник ТЦК избил мобилизованного

    Военный эксперт заявил о предстоящих боях ВС России за Краматорск и Славянск

    Чемпион мира рассказал о пользе шахмат для детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше