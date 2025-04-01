Контуженый экипаж «Солнцепека» преодолел сто километров в прифронтовой зоне и выжил

Контуженый экипаж «Солнцепека» выжил после стокилометрового марша в зоне СВО

Контуженый экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» выжил после стокилометрового марша в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Военнослужащие участвовали в отражении атаки украинских войск на Белгородскую область. Уже после того как «Солнцепек» отстрелялся, в маневрировавшую машину попал дрон. Кумулятивная струя прожгла обшивку в том месте, за которым находится кресло механика-водителя.

После удара и механик-водитель, и другие члены экипажа были контужены. Несмотря на полученные травмы, они решили совершить марш не до ближайшей точки эвакуации, а сразу до пункта временной дислокации, удаленного почти на сто километров.

По словам водителя, на последних километрах пути он не видел ничего, кроме застилающей глаза пелены. Солдат потерял сознание сразу же после того как довел машину до пункта назначения. Ему удалось спасти не только сослуживцев, но и боевую машину.

Ранее стала известная история солдата Российской армии, который 30 километров нес на себе раненых сослуживцев. Во время эвакуационной миссии один из членов команды подорвался на мине — оставшемуся на ногах бойцу пришлось транспортировать уже двоих. Он нес военнослужащих на себе четыре дня.