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16:00, 25 марта 2025Россия

Российский военный под обстрелами ВСУ 30 километров нес на себе раненых сослуживцев

RT: Военный с позывным Юфер под обстрелами ВСУ нес на себе раненых сослуживцев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военный с позывным Юфер под обстрелами ВСУ 30 километров нес на себе раненых сослуживцев. Об этом сообщил RT один из спасенных солдат.

Штурмовик Дробыш отметил, что получил тяжелое ранение в ноябре 2024 года из-за сброса с дрона. Два месяца мужчина пробыл в блиндаже, где сам себе отрезал часть ноги из-за начавшейся гангрены. Эвакуировать его не могли из-за огромного количества украинских беспилотников.

Лекарства Дробышу сбрасывали с воздуха. Воду боец пил из луж, а питался тем, что находил в блиндаже. Однажды он не ел и не пил на протяжении шести дней.

В феврале 2025 года до него добрался Юфер с напарником, однако тот подорвался на мине, когда они несли Дробыша на носилках. В итоге Юферу пришлось эвакуировать обоих.

Он нес их на себе четыре дня. Двигаться можно было только рано утром или вечером с промежутком 15—30 минут. Юфер сначала несколько километров тащил одного раненого, а потом возвращался за вторым.

Дробыш сейчас хочет отыскать своего спасителя и поблагодарить.

Ранее сообщалось, что на угледарском направлении российский боец прополз три километра с перебитыми ногами.

ЖЗЛ
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