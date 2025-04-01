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12:30, 1 апреля 2025Бывший СССР

Военкор счел за шутку одно решение Российской армии на 1 апреля

Военкор Коц: Украина не упомянула о запуске Гераней со стороны РФ впервые за год
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Минобороны Украины не упомянуло в отчете запуск беспилотников со стороны РФ в ночь на 1 апреля. Отчет опубликован в Telegram-канале Минобороны Украины.

На произошедшее обратил внимание военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. Он сообщил, что ночь на 1 апреля стала первой за 2025 год, когда по целям на территории Украины не запускались БПЛА — камикадзе «Герань — 2».

«Пошутили в День смеха —- и хватит. С завтрашнего дня удары продолжатся по графику. Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — прокомментировал публикацию Коц.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту сборки дронов Вооруженных сил Украины в Черниговской области. В результате удара были уничтожены техническое оборудование и складские помещения.

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