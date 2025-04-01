Невролог предупредила об опасности безалкогольного пива и вина

Врач Демьяновская: В безалкогольном пиве может быть больше алкоголя, чем указано

Некоторым людям нельзя употреблять даже безалкогольное пиво и вино, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала главную опасность безалкогольных аналогов спиртных напитков.

Демьяновская подчеркнула, что безалкогольные пиво и вино в первую очередь противопоказаны детям и подросткам. Она пояснила, что эти напитки негативно влияют на их психику и раньше времени формируют привычку к настоящему спиртному.

Также врач посоветовала воздерживаться от безалкогольного пива и вина беременным женщинам. «Выяснилось, что почти в трети напитков содержание алкоголя было значительно выше, чем указывалось на этикетке», — рассказала Демьяновская.

Демьяновская также призвала водителей быть осторожными при употреблении аналогов спиртных напитков. Она уточнила, что в теории проблем быть не должно: после банки «нулевки» уровень алкоголя в крови снижается практически до нуля в течение 15 минут. Однако врач предупредила, что водителя могут все же попросить пройти экспертизу из-за наличия запаха пива. «Перед поездкой в автомобиле не стоит злоупотреблять напитками даже с незначительным содержанием этанола», — дала совет врач.

Также невролог указала, что безалкогольные пиво и вино противопоказаны людям, которые проходят лечение от алкогольной зависимости. Она подчеркнула, что эти напитки не помогают, а, наоборот, мешают справиться с психологической зависимостью от спиртного.

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