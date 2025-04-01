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19:01, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

Познер анонсировал новый проект на Первом канале

Познер заявил, что в ноябре начнутся съемки его нового фильма для Первого канала
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Журналист и телеведущий Владимир Познер анонсировал новый совместный проект с Первым каналом. Об этом он рассказал в беседе с RTVI.

Познер пояснил, что речь идет о большом документальном фильме. «Пока еще это в самой-самой начальной стадии. Первый канал поддерживает это, но это еще очень далеко, потому что сами съемки, если все будет хорошо, начнутся только в ноябре», — заявил он, говоря о грядущем проекте.

Как подчеркнул журналист, фильм не выйдет в ближайшее время. Тематика проекта не уточняется.

В октябре на Первом канале вышел восьмисерийный документальный фильм Познера «Турецкая тетрадь». Комментируя выпуск проекта, журналист рассказал, что за время работы над ним узнал много нового о Турции. При этом ведущий назвал преувеличением мнение, что выход фильма на Первом канале можно назвать его возвращением на телеканал.

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