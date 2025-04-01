Познер раскрыл секрет счастливой жизни

Журналист Познер посоветовал россиянам не врать себе, чтобы радоваться жизни

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер, которому 1 апреля исполнился 91 год, раскрыл россиянам секрет счастливой жизни. Его слова передает «Газета.Ru».

«Совет такой: не врать себе», — ответил журналист на просьбу раскрыть секрет, который позволит радоваться жизни.

В беседе с NEWS.ru Познер также назвал секретом счастливой жизни познание себя. По его мнению, многие люди несчастны из-за того, что они недостаточно хорошо знают самих себя и занимаются работой, которая на самом деле им не подходит. «Конечно, счастливая личная жизнь, близкие, доверительные отношения с детьми, гены, безусловно, играют роль [в ощущении счастья]», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что Познер выразил недоумение из-за введенных против него Канадой санкций. По словам телеведущего, ему неизвестна причина, по которой эта страна добавила его в санкционный список.