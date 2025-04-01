Путин назначил генерал-лейтенанта замглавы МЧС

Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Бутко замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко заместителем министра чрезвычайных ситуаций (МЧС). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бутко работал начальником Академии государственной противопожарной службы МЧС. Указом президента он от этой должности освобожден.

До этого, в 2018-2020 годах, Бутко возглавлял управление МЧС по Ростовской области, еще ранее работал на аналогичной должности в Ивановской области.

Путин ранее назначал замглавы МЧС России в июле 2024 года. Тогда пост заместителя руководителя ведомства Александра Куренкова получил Роман Курынин, ранее возглавлявший Росздравназор по Москве и области.