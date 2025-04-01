Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 1 апреля 2025Россия

Путин назначил генерал-лейтенанта замглавы МЧС

Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Бутко замглавы МЧС
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко заместителем министра чрезвычайных ситуаций (МЧС). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Бутко работал начальником Академии государственной противопожарной службы МЧС. Указом президента он от этой должности освобожден.

До этого, в 2018-2020 годах, Бутко возглавлял управление МЧС по Ростовской области, еще ранее работал на аналогичной должности в Ивановской области.

Путин ранее назначал замглавы МЧС России в июле 2024 года. Тогда пост заместителя руководителя ведомства Александра Куренкова получил Роман Курынин, ранее возглавлявший Росздравназор по Москве и области.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы. Почему миллиардер покинет свой пост?

    Сотрудники ГИБДД попросили взятку у гнавших машину бойцам СВО волонтеров

    Дочь Владимира Меньшова рассказала о потере друзей из-за политических разногласий

    Артист из российского региона получил награду на международном театральном форуме

    В Европе подсчитали безработную молодежь

    Москвичей предупредили о мокром снеге

    В ДНР оценили попытки ВСУ срезать выступ ВС России на покровском направлении

    Российские ученые создали цифрового двойника Байкала

    Появились новые подробности о боях в Курской области

    Автогиганты США запаниковали из-за пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше