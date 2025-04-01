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19:22, 1 апреля 2025Ценности

Россиянам раскрыли способы обезопасить себя и питомцев от клещей

Ветеринар Онуфриенко: Обезопасьте себя и питомца от клещей обработкой средствами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко раскрыла россиянам способы обезопасить себя и питомца от клещей. Комментарий эксперта Центра изучения питания и благополучия животных попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалистка призвала проверить ветеринарный паспорт животного и убедиться, что все необходимые прививки сделаны вовремя. Людям также рекомендуется делать прививки от клещевого энцефалита, так как это один из наиболее надежных способов защиты. Кроме того, следует обрабатывать одежду специальными средствами.

В то же время для собак вакцинации от пироплазмоза и боррелиоза не существует, поэтому единственный эффективный метод профилактики — регулярная обработка специальными средствами.

«Питомца можно защищать с помощью специальных средств, выпускаемых в разных формах. Это могут быть капли, которые наносятся раз в 2-3 месяца, спреи для обработки перед каждой прогулкой или репеллентные ошейники. При выборе и сочетании нескольких средств важно внимательно изучать инструкцию и соблюдать рекомендации по их применению», — предупредила собеседница издания.

По словам Онуфриенко, для людей тоже существует множество аэрозолей, отпугивающих клещей и насекомых, однако важно помнить, что наносить средство прямо на кожу нельзя — необходимо обрабатывать только одежду.

В марте сообщалось, что в Подмосковье массово пробудились клещи.

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