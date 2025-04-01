Россиянин согласился заменить счетчик и лишился пяти миллионов рублей

Житель Краснодарского края согласился поменять счетчик и лишился 5 млн рублей

Житель Краснодарского края согласился заменить счетчик и лишился почти пяти миллионов рублей. О мошенничестве сообщает управление МВД по российскому региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

54-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Росэнерго. Собеседник заявил о необходимости заменить счетчик и поменять дома газовое оборудование. Россиянин поверил, что общается с сотрудником ведомства, и продиктовал ему код из сообщения.

Позже с пострадавшим связывались лжесотрудники сразу нескольких ведомств, в том числе ФСБ и Росинфомониторинга. Мужчину убедили, что он якобы спонсировал террористов, и запугали возбуждением уголовного дела. Россиянин поддался психологическому давлению и перевел злоумышленникам почти пять миллионов рублей. Ради этого ему пришлось продать машину. Сейчас МВД устанавливает личности преступников.

Ранее по похожей схеме лишилась средств жительница Ангарска. Общая сумма ущерба достигла 4,5 миллиона рублей.