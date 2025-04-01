Российские войска продвинулись на одном из направлений в Харьковской области

Марочко: Российские войска закрепились в Кондрашовке Харьковской области

Российские войска закрепились в Кондрашовке на купянском направлении в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Марочко рассказал, что сейчас подразделения Российской армии выбивают бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с северных окраин населенного пункта. Эксперт добавил, что также идут бои за села Петропавловка и Степовая Новоселка. Кроме того, по его словам, в Колесниковке было нанесено огневое поражение украинским войскам и возвращена утраченная ранее позиция.

«На данный момент наши войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка и выбивают противника с северных окраин. Также идут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку», — написал Марочко.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные сформировали серьезный плацдарм у Купянска. Он также подчеркнул, что плацдарм может быть расширен еще больше.