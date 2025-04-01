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09:02, 1 апреля 2025Россия

Российский военный рассказал о хитрости ВСУ при минировании Курской области

РИА Новости: ВСУ намеренно приклеивали траву к противопехотным минам
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток» при минировании Курской области. О хитрости противника рассказал оператор беспилотной машины разминирования с позывным Нептун, передает РИА Новости.

«ВСУ любят так делать: обклеивают травой и кидают на землю. Не отличишь от травы, очень хорошо они научились маскировать их, к сожалению», — констатировал он.

По словам российского военнослужащего, маскировка производилась бойцами ВСУ вручную с одной целью — усложнить их обнаружение для военных и мирных жителей.

Ранее сапер подразделения «Барс-И» с позывным Сталин заявил, что ВСУ устанавливали старые противотанковые мины из Великобритании в Курской области. По его словам, такие боеприпасы сложно объехать из-за особенностей их конструкций.

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