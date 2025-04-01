Следственный комитет начал расследование удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Горловке

В ДНР следователи занялись расследованием атаки дрона на пассажирский автобус

В Донецкой народной республике (ДНР) следственный комитет России (СКР) занялся расследованием атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Горловке. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Следствие намерено установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к атаке на гражданских людей лиц.

Ранним утром 1 апреля беспилотник ВСУ атаковал находившийся на площади Победы пассажирский автобус. Пострадало порядка 12 человек.

