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10:11, 1 апреля 2025Силовые структуры

Следственный комитет начал расследование удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Горловке

В ДНР следователи занялись расследованием атаки дрона на пассажирский автобус
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Приходько РИК»

В Донецкой народной республике (ДНР) следственный комитет России (СКР) занялся расследованием атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Горловке. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Следствие намерено установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к атаке на гражданских людей лиц.

Ранним утром 1 апреля беспилотник ВСУ атаковал находившийся на площади Победы пассажирский автобус. Пострадало порядка 12 человек.

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