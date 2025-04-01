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17:17, 1 апреля 2025Экономика

Состояние Трампа удвоилось за год

Forbes: Трамп за год увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Craig Hudson / Reuters

Состояние президента США Дональда Трампа за год увеличилось более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга Forbes.

В 2024 году его суммарный капитал оценивался в 2,3 миллиарда долларов, а в начале 2025-го состояние Трампа достигло отметки в 5,1 миллиарда. Таким образом, за 12 месяцев стоимость активов главы Белого дома увеличилась на 2,8 миллиарда. Добиться подобной динамики ему удалось во многом благодаря «очень прибыльному вложению в криптовалюту», уточняется в материале.

При этом главным активом Трампа продолжает оставаться недвижимость. Ему также принадлежат гольф-клубы, особняки, винодельня и самолет Boeing 757-200 1991 года выпуска. Название последнего — Trump Force One. Кроме того, в 2024 году его компания — Trump Media & Technology Group — стала публичной, разместив свои акции на фондовом рынке. Это обстоятельство также принесло выгоду Трампу. «Мало у кого из миллиардеров год был лучше, чем у Дональда Трампа», — заключается в статье, посвященной итогам 39-го рейтинга богатейших людей мира.

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В то же время лидерство в глобальном списке самых обеспеченных предпринимателей захватил глава компаний Space X и Tesla Илон Маск. В настоящее время бизнесмен также курирует в администрации Трампа работу ведомства по повышению эффективности правительства США. За год его состояние увеличилось до 342 миллиардов долларов, что позволило сместить с первого места владельца группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно. Француз в обновленном рейтинге занял лишь пятую строчку.

В список самых богатых людей мира попали 288 новичков, включая первого в истории разбогатевшего на буррито миллиардера. Речь идет об основателе сети ресторанов быстрого питания Chipotle Стиве Эллсе. За более чем 30 лет с момента открытия первой закусочной штат сотрудников компании увеличился до 130 тысяч человек, а ее рыночная капитализация достигла 58 миллиардов долларов. С 2020 года Эллс не входит в состав совета директоров компании. В 2024-м он открыл «ресторан будущего» под названием Kernel, все блюда в котором готовят исключительно роботы.

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