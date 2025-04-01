В российском регионе сотрудники ГАИ потребовали взятку с гнавших машину на СВО россиян

Сотрудники ГАИ требовали взятку с россиян, которые гнали «Буханку» на СВО

В Краснодарском крае сотрудники ГАИ требовали взятку с россиян, которые гнали «Буханку» на нужды специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Readovka в Telegram.

«Парни оборудовали "Буханку" под нужды наших бойцов на передовой — обнесли машину железной сеткой, а сверху нацепили маскировку. Они отправились в сторону фронта, чтобы потом передать машину на СВО», — говорится в сообщении.

По информации издания, в Горячем Ключе их остановили сотрудники ГАИ, которые заявили, что сетка якобы закрывает номерной знак и габариты. Они указали на возможный штраф в размере 20 тысяч рублей или лишение прав. Однако, по их словам, вопрос можно было решить за 10 тысяч рублей.

Россияне сняли деньги в банкомате и передали сотрудникам, после чего их отпустили. Однако, по информации издания, в пресс-службе ГАИ по Краснодарскому краю заявили, что по данному факту проводится служебная проверка, после чего будет принято дальнейшее решение.